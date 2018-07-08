Дэна Уайт: думаю, Холлоуэю придётся перейти в лёгкий вес

Президент UFC Дэна Уайт предположил, что проблемы со здоровьем чемпиона организации в полулёгком весе Макса Холлоуэя, которые заставили его сняться с турнира UFC 226, связаны со сгонкой веса.

«Я думаю, что проблема заключается в сгонке веса. Мне кажется, что его тело просто отказало и даёт понять, что больше не будет терпеть этого. Думаю, что ему придётся перейти в лёгкий вес. Но я не врач и не могу говорить точно.

Надеюсь, что мы увидим Макса в октагоне до конца года. Ему нужно защищать титул. Кроме того, ему нужен бой и с финансовой точки зрения", — приводит слова Уайта Khon2.