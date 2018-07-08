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Александр Емельяненко заявил, что собирается нокаутировать своего соперника в Екатеринбурге
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Александр Емельяненко заявил, что собирается нокаутировать своего соперника в Екатеринбурге 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
Завтра в Екатеринбурге пройдёт третий турнир по ММА, в котором сойдутся бойцы из России, Бразилии, Чехии и Украины. Всего в этот вечер на ринг выйдут десять пар спортсменов, а главным боем станет поединок между россиянином Александром Емельяненко и 27-летним чехом Виктором Пештой.
Сегодня перед церемонией взвешивания Емельяненко заявил, что намерен завершить поединок досрочно, нокаутировав соперника. Для любителей боёв такой исход событий не стал бы удивлением, так как 36-летний спортсмен провёл 34 боя и одержал 27 побед, при этом 24 из них — досрочно. К тому же, на церемонии взвешивания выяснилось, что российский спортсмен на восемь килограммов тяжелее своего оппонента.
— Я знаю, что Пешта молодой, но всё же опытный боец. Я же буду стараться закончить бой максимально досрочно, — заявил Александр Емельяненко. Пешта на высказывания соперника никак не отреагировал.
Емельяненко приехал в Екатеринбург 5 июля и в тот же день провёл тренировку на Шарташе.
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