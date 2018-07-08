Головкин: Макгрегор нравится всем, он классный боец

Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин отдал должное бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору , а также отметил, что ирландец наряду с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым отличается от других бойцов дивизиона.

«Макгрегор нравится всем. Он настоящий профессионал и отличный спортсмен. Помню его поединок с Флойдом. Он выглядел неплохо, если бы Мейвезер пришёл в UFC, то всё выглядело бы иначе. Что касается Нурмагомедова, то он очень хорош.

Хабиб, Конор и ещё парочка бойцов этого дивизиона это немного другой уровень. Они отличаются от других", — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAWeekly.