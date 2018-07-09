У Александра Волкова хотят бой против Деррика Льюиса на UFC в Москве

В команде топового российского тяжеловеса UFC Александра Волкова (30-6) заинтересованы в поединке против американца Деррика Льюиса (20-5) в рамках турнира UFC Fight Night, который состоится 15 сентября на арене СК «Олимпийский» в Москве (РФ).

Об этом в интервью ТАСС поведал менеджер Александра Иван Банников. По его же словам, если поединок удастся организовать, он может возглавить предстоящее шоу.

Напомним, что в минувший уик-энд Льюис успешно выступил на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе (США), неожиданно победив по очкам явного фаворита и бывшего претендента на титул Фрэнсиса Энганну.

Волков крайний бой провёл в марте, нокаутировав легендарного бразильца Фабрисио Вердума.

Не смотрите: видеозапись боя Льюис-Энганну

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