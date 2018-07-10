Хабиб Нурмагомедов — о том, кто может стать его следующим соперником

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (26-0) рассудил о том, кто может стать его следующим соперником. По словам Хабиба, он готов провести бой хоть в сентябре, а круг кандидатов на поединок с ним ограничивается четырьмя персоналиями.

«Если не Конор и не Сен-Пьер, я думаю, победитель поединка Альварес-Порье заслуживает титульный шанс, — заявил Нурмагомедов. — Что касается Тони Фергюсона , я не знаю, что с ним сейчас происходит. Если он готов, почему нет? Тони Фергюсон — это большой бой для меня. Это бой, который хочу я, который хотят фанаты. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии, но если он здоров, я готов это сделать».

«Я готов драться в сентябре, я готов драться в октябре, я всё время тренируюсь. Кого бы в UFC не выставили против меня, я готов защитить свой титул. Если они хотят сделать денег, давайте — Хабиб против Конора, страна против страны, фанаты против фанатов. Я считаю, что это будет величайший бой в истории UFC. Но я не думаю, что UFC может здесь что-то решать. Только Конор может принять решение. Если он хочет проиграть, но заработать денег, ему нужно сказать «да», подписать контракт и вернуться, потому что люди уже забыли, когда он дрался последний раз».

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Источник: FightTime

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