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Нурмагомедов: готов провести бой в сентябре или октябре с любым соперником
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Нурмагомедов: готов провести бой в сентябре или октябре с любым соперником 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Фото: Vringe.com
Российский боец UFC, владеющий поясом в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности осенью 2018 года сразиться с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я постоянно тренируюсь и готов провести бой в сентябре или октябре. Готов защитить свой титул против любого соперника. Если в UFC хотят заработать, то им нужно организовать мой бой с Макгрегором — он будет самым громким в истории UFC. Но всё зависит от решения Конора, и мне не кажется, что в UFC могут на него повлиять. Если Макгрегор хочет заработать деньги и проиграть, то ему надо соглашаться на бой со мной. Публика уже забыла, когда Конор последний раз бился», — сказал Нурмагомедов в эфире Anatomy of a Fighter.
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