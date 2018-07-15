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Нурмагомедов сделал заявление о бое с Макгрегором
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Боец Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с Макгрегором только в октагоне 

ТАСС 4 часа назад
Фото: AP Photo/Kathy Willens
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов встретиться с ирландцем Конором Макгрегором только в клетке. Об этом Нурмагомедов заявил ТАСС.
"Он сейчас на нашей территории, в России. Мы проявляем гостеприимство. Если бы в центре "Лужников" находился октагон (клетка), то непременно бы встретились", — сказал Нурмагомедов.
Макгрегор и Нурмагомедов присутствуют в "Лужниках" на финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок между собой осенью 2018 года.
Макгрегор минувшей весной напал на автобус с бойцами во время турнира UFC в Нью-Йорке, в нем тогда находился Нурмагомедов. Данное поведение было вызвано конфликтом российского бойца и партнера ирландца по команде — Артема Лобова. После этого атлетическая комиссия штата Нью-Йорке лишила лицензии Макгрегора, а сам он предстал перед судом.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
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