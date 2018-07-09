Головкин выразил восхищение Макгрегору и Нурмагомедову

"Макгрегор нравится всем. Он настоящий профессионал и отличный спортсмен. Помню его поединок с Флойдом. Он выглядел неплохо, если бы Мейвезер пришел в UFC, то все выглядело бы иначе", — заявил Головкин.

По словам представителя Казахстана, он также считает хорошим бойцом россиянина Нурмагомедова.

"Что касается Нурмагомедова, то он очень хорош. Хабиб, Конор и еще парочка бойцов этого дивизиона это немного другой уровень. Они отличаются от других", — заключил он.

15 сентября 36-летний Головкин проведет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса.

Ранее сообщалось, что Головкин лишен титула IBF.