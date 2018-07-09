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Головкин выразил восхищение Макгрегору и Нурмагомедову
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Головкин выразил восхищение Макгрегору и Нурмагомедову 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением об ирландском бойце Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове, передает tofight.ru.
"Макгрегор нравится всем. Он настоящий профессионал и отличный спортсмен. Помню его поединок с Флойдом. Он выглядел неплохо, если бы Мейвезер пришел в UFC, то все выглядело бы иначе", — заявил Головкин.
По словам представителя Казахстана, он также считает хорошим бойцом россиянина Нурмагомедова.
"Что касается Нурмагомедова, то он очень хорош. Хабиб, Конор и еще парочка бойцов этого дивизиона это немного другой уровень. Они отличаются от других", — заключил он.
15 сентября 36-летний Головкин проведет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса.
Ранее сообщалось, что Головкин лишен титула IBF.
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