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Участники Russian Cagefighting Championship прошли церемонию взвешивания
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Участники Russian Cagefighting Championship прошли церемонию взвешивания 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Бойцы предстоящего турнира по ММА Russian Cagefighting Championship (RCC3) приняли участие в церемонии взвешивания. Процедура прошла 8 июля в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.
Серия боев пройдет уже сегодня, 9 июля, в первый день международной промышленной выставки Иннопром-2018 на арене КРК «Уралец. Начало в 18:00.
Главным событием станет сражение в тяжелом весе между российским бойцом RCC Александром Емельяненко (27–7, 24 досрочно) и опытным чехом, известным по выступлениям в UFC, Виктором Пештой (13–4, 9 досрочно).
»Я знаю, что Пешта молодой, но всё же опытный боец. Буду стараться закончить бой максимально досрочно», — заявил перед церемонией взвешивания Александр Емельяненко.
На ринг выйдет десять пар спортсменов из России, Украины, Бразилии и Чехии.
Результаты взвешивания:
Алексей Ганненко, Россия (66,2) VS Владислав Парубченко, Украина (65,8);
Александр Грозин, Россия (66,3) VS Святослав Шабанов, Россия (65,9);
Артур Караваев, Россия (80,4) VS Олег Дадонов, Россия (80,45);
Михаил Мохнаткин, Россия (98,05) VS Клебер Раймундо Сильва, Бразилия (99,75 кг);
Николай Алексахин, Россия (77,6) VS Элиас Сильверио, Бразилия (77,45);
Михаил Колобегов, Россия (93,4) VS Артур Астахов, Россия (93,25);
Сергей Мартынов, Россия (84,45) VS Марцио Сантос, Бразилия (83);
Евгений Игнатьев, Россия (61,7) VS Вадим Бусеев, Россия (61,15);
Фариас де Абреу, Бразилия (93,45) VS Виктор Немков, Россия (93,4);
Александр Емельяненко, Россия (116,5 кг) VS Виктор Пешта, Чехия (108,3 кг).
Бои состоятся 9 июля
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