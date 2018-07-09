Участники Russian Cagefighting Championship прошли церемонию взвешивания

Бойцы предстоящего турнира по ММА Russian Cagefighting Championship (RCC3) приняли участие в церемонии взвешивания. Процедура прошла 8 июля в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.

Серия боев пройдет уже сегодня, 9 июля, в первый день международной промышленной выставки Иннопром-2018 на арене КРК «Уралец. Начало в 18:00.

Главным событием станет сражение в тяжелом весе между российским бойцом RCC Александром Емельяненко (27–7, 24 досрочно) и опытным чехом, известным по выступлениям в UFC, Виктором Пештой (13–4, 9 досрочно).

»Я знаю, что Пешта молодой, но всё же опытный боец. Буду стараться закончить бой максимально досрочно», — заявил перед церемонией взвешивания Александр Емельяненко.

На ринг выйдет десять пар спортсменов из России, Украины, Бразилии и Чехии.

Результаты взвешивания:

Алексей Ганненко, Россия (66,2) VS Владислав Парубченко, Украина (65,8);

Артур Караваев, Россия (80,4) VS Олег Дадонов, Россия (80,45);

Михаил Мохнаткин , Россия (98,05) VS Клебер Раймундо Сильва, Бразилия (99,75 кг);

Николай Алексахин, Россия (77,6) VS Элиас Сильверио, Бразилия (77,45);

Михаил Колобегов, Россия (93,4) VS Артур Астахов, Россия (93,25);

Фариас де Абреу, Бразилия (93,45) VS Виктор Немков , Россия (93,4);

Александр Емельяненко, Россия (116,5 кг) VS Виктор Пешта, Чехия (108,3 кг).

Бои состоятся 9 июля