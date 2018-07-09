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Блэйдс: буду развиваться как боец MMA
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Блэйдс: буду развиваться как боец MMA 

Чемпионат.com 3 часа назад
Боец UFC Кёртис Блэйдс раскритиковал возможное возвращение в промоушен экс-чемпиона в тяжёлом весе Брока Леснара, у которого были проблемы с допингом.
«Устал от всей это политики. Сначала Си-Эм Панк, сейчас Брок Леснар. Я буду продолжать работать над собой и развиваться как боец MMA и отказываюсь применять все эти рестлинговые штучки для пиара и привлечения случайных зрителей. Я боец, а не актёр, а Леснар — не боец. Брок — это обезьяна, наевшаяся разных препаратов», — сказал Блэйдс в своём «твиттере».
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