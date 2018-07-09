Ещё
Боец Мохнаткин продолжает переговоры с UFC и может выступить на турнире в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец Мохнаткин продолжает переговоры с UFC и может выступить на турнире в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Мохнаткин продолжает переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и может выступить на турнире в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Адриан Бакош.
В понедельник Мохнаткин победил бразильца Клебера Раймундо Силву техническим нокаутом на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.
"Мы ждем лучшего предложения от UFC, в наших планах турнир в Москве. Что касается RCC, то контракт был подписан на один бой", — сказал Бакош.
Мохнаткин ранее выступал в ММА в рамках организации Fight Nights Global. На счету 28-летнего спортсмена 11 побед и два поражения в ММА. Он также является чемпионом мира и Европы по боевому самбо и бронзовым призером данных соревнований.
UFC является ведущей организацией в мире по проведению боев смешанного стиля. 15 сентября промоушен проведет первый в истории турнир в России.
ТАСС: последние новости
Александр Емельяненко может провести следующий бой в организации RCC в октябре-ноябре Бой Емельяненко - Соннен пройдет в США Ронда Роузи включена в Зал славы UFC
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай хочет переманить Дзюбу
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине563
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака99
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ8
Под Краснодаром убили российского футболиста
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение