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Саид Нурмагомедов одержал первую победу в UFC
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Российский боец Саид Нурмагомедов победил в дебютном поединке в UFC 

ТАСС 12 июля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 15 июля. Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Скоггинсом в своем первом поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 133 проходит в американском Бойсе (штат Айдахо).
Боец из Махачкалы, являющийся однофамильцем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил раздельным решением судей. Двое арбитров отдали победу россиянину со счетом 29:28, третий — американцу (29:28).
Нурмагомедов одержал шестую победу подряд в ММА, первую — в рамках турниров UFC. Скоггинс уступил в третий раз подряд, американец не может победить с февраля 2016 года.
Саид Нурмагомедов выступает в UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг). До подписания контракта с UFC, он выступал в лиге World fighting championship Akhmat. 26-летний спортсмен провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.
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