Емельяненко продолжает бить иностранцев в России. Новый пострадавший — гость из Чехии

Меньше чем за год он уже провел пять поединков. И на сегодняшний день ни один из соперников Емельяненко не продержался с ним больше 9 минут.

За 36 секунд Александр победил бразильца Жеронимо Дос Сантоса. 2 минуты и 56 секунд продержался американец Вирджил Цвикер. Поляк Шимон Байор дрался с Александром дольше Цвикера на 7 секунд.

2 месяца назад опытный бразилец Габриэль Гонзага впервые обнаружил, что Емельяненко можно переводить в партер. Это знание позволило ему продержаться целый раунд + 3 минуты 43 секунды.

Сегодня в Екатеринбурге пришла очередь 27-летнего Виктора Пешты . С 2014-го по 2017-й чешский боец проиграл 4 из 5 боев в UFC и покинул сильнейшую лигу мира.

Виктор пришелся ко двору в России. Он выиграл два поединка в Fight Nights и получил разрешение от организации подраться с Емельяненко под эгидой RCC.

Если Гонзага показал, как Александра можно бороть, то Пешта продемонстрировал, как его можно бить.

Уже ко второй минуте поединка под правым глазом Емельяненко образовалась серьезная гематома. В углу Александра сетовали на опущенные руки.

Во второй пятиминутке у Пешты получилось перевести Емельяненко в партер, но, как и двумя месяцами ранее Гонзага, в этом положении Пешта устал сильнее россиянина.

Абдул-Рахман Дудаев, секундировавший Александра, успел 12 раз призвать рефери поднять спортсменов в стойку. Видимо, помогло.

Сразу после все увидели картину, подобную той, что происходила в поединках Емельяненко последние четыре раза. Доминирование в стойке, добивание у сетки и победа техническим нокаутом.

Тем не менее, Пешта установил новый рекорд. Раунд + 3 минуты и 52 секунды.

После поединка Александр положительно отзывался об идее через несколько лет провести бой с роботом, заявлял о готовности пообщаться с UFC по поводу выступления на турнире в Москве и ругал прессу за однотипные вопросы.

В общем, ничего нового. Однако с каждым разом Емельяненко проводит в клетке все больше времени. Говорит ли это о чем-то? Посмотрим 18 августа, когда Александру вновь привезут гостя из заграницы.

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