Ещё
Александр Емельяненко одержал пятую победу подряд после возвращения на ринг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельяненко одержал пятую победу подряд после возвращения на ринг 

Vprognoze.ru 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Российский боец Александр Емельяненко одержал победу над чехом Виктором Пештом. Бой состоялся на турнире RCC 3 в Екатеринбурге. Для победы Емельяненко понадобилось два раунда. Во втором раунде Емельяненко отправил своего оппонента в нокаут. Таким образом, эта победа стала для Александра Емельяненко пятой кряду после его возвращения на ринг. Всего Емельяненко за свою карьеру провел 35 поединков и одержал 28 побед. Следующий свой бой российский боец проведет 18 августа, а его оппонентом будет Тони Джонсон. Александр Емельяненко дал комментарий после победы над Пештом и оценил возможность переговоров с UFC. «Хочу поблагодарить всех, кто собрался в этом зале. Будьте здоровы, тренируйтесь и веруйте в бога. Мне не предлагали выступить на турнире UFC в Москве. У них нет контрактных соглашений на один бой. Если они подписывают контракт с бойцом, то становятся правообладателями на него. Спортсмен не может драться по нескольким версиям. Но они могут сделать мне предложение, возможно, мы к чему-то придем и о чем-то договоримся», — поделился Емельяненко
Vprognoze.ru: последние новости
Александр Емельяненко одержал пятую победу подряд после возвращения на ринг ФИФА не будет дисквалифицировать Виду за выкрик «Слава Украине» после матча России и Хорватии Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по поводу скандального высказывания Виды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ197
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине575
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака103
После матча с Россией хорваты обратились в больницу74
Под Краснодаром убили российского футболиста1
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение