Александр Емельяненко одержал пятую победу подряд после возвращения на ринг 

Российский боец Александр Емельяненко одержал победу над чехом Виктором Пештом. Бой состоялся на турнире RCC 3 в Екатеринбурге. Для победы Емельяненко понадобилось два раунда. Во втором раунде Емельяненко отправил своего оппонента в нокаут. Таким образом, эта победа стала для Александра Емельяненко пятой кряду после его возвращения на ринг. Всего Емельяненко за свою карьеру провел 35 поединков и одержал 28 побед. Следующий свой бой российский боец проведет 18 августа, а его оппонентом будет Тони Джонсон. Александр Емельяненко дал комментарий после победы над Пештом и оценил возможность переговоров с UFC. «Хочу поблагодарить всех, кто собрался в этом зале. Будьте здоровы, тренируйтесь и веруйте в бога. Мне не предлагали выступить на турнире UFC в Москве. У них нет контрактных соглашений на один бой. Если они подписывают контракт с бойцом, то становятся правообладателями на него. Спортсмен не может драться по нескольким версиям. Но они могут сделать мне предложение, возможно, мы к чему-то придем и о чем-то договоримся», — поделился Емельяненко