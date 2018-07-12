«Пари-матч» стала официальным беттинговым партнёром UFC

Букмекерская компания «Пари-матч» стала официальным беттинговым партнёром UFC по всему региону EБВA (Европа, Ближний Восток и Африка), за исключением Великобритании и Ирландии. Оператор стал первым в истории крупнейшим маркетинговым партнёром UFC из региона СНГ.

«Пари-матч» выступит «представляющим партнёром» первого в мире мероприятия UFC в России — UFC FIGHT NIGHT® MOSCOW, которое состоится 15 сентября 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Москве.

«Мы очень рады, что начали работу с «Пари-матч» — глобальным брендом, выросшим из небольшой компании в одну из крупнейших в мире международных букмекерских сетей всего за несколько десятилетий. Мы с нетерпением ждём совместной работы, поскольку продолжаем расширять географию нашего бренда и популяризировать спорт MMA по всему миру», — отметил вице-президент UFC по международным маркетинговым партнёхрствам Рене Валенсия.

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