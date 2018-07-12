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«Пари-матч» стала официальным беттинговым партнёром UFC
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«Пари-матч» стала официальным беттинговым партнёром UFC 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекерская компания «Пари-матч» стала официальным беттинговым партнёром UFC по всему региону EБВA (Европа, Ближний Восток и Африка), за исключением Великобритании и Ирландии. Оператор стал первым в истории крупнейшим маркетинговым партнёром UFC из региона СНГ.
«Пари-матч» выступит «представляющим партнёром» первого в мире мероприятия UFC в России — UFC FIGHT NIGHT® MOSCOW, которое состоится 15 сентября 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Москве.
«Мы очень рады, что начали работу с «Пари-матч» — глобальным брендом, выросшим из небольшой компании в одну из крупнейших в мире международных букмекерских сетей всего за несколько десятилетий. Мы с нетерпением ждём совместной работы, поскольку продолжаем расширять географию нашего бренда и популяризировать спорт MMA по всему миру», — отметил вице-президент UFC по международным маркетинговым партнёхрствам Рене Валенсия.
Рейтинг букмекеров на «Чемпионате»: поставь оценку БК «Пари-матч» и напиши отзыв о работе оператора.
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