UFC и Parimatch объявили о долгосрочном партнёрстве

Пресс-релиз

Ведущий мировой промоушен по смешанным единоборствам (ММА) и международный холдинг Parimatch в Лас-Вегасе объявили о новом многолетнем сотрудничестве.

Согласно договору, теперь Parimatch выступает Официальным беттинговым партнером UFC по всему региону EБВA (Европа, Ближний Восток и Африка — «EMEA» англ.), за исключением Великобритании и Ирландии.

Новое сотрудничество является инновационным для обеих сторон и беспрецедентным событием в расширении географии смешанных единоборств по всему миру.

Так, Parimatch стал первым в истории крупнейшим маркетинговым партнером UFC из региона Содружества Независимых Государств (СНГ) со штаб-квартирой на Кипре. Холдинг выступит «Представляющим партнером» первого в мире мероприятия UFC в России — UFC FIGHT NIGHT® MOSCOW, которое состоится 15 сентября 2018 года, на стадионе «Олимпийский» в Москве.

«Мы очень рады, что начали работу с Parimatch — глобальным брендом, выросшим из небольшой компании в одну из крупнейших в мире международных игровых сетей всего за несколько десятилетий. Мы с нетерпением ждем совместной работы с Parimatch, поскольку продолжаем расширять географию нашего бренда, и популяризировать спорт MMA по всему миру», — сказал вице-президент UFC по международным маркетинговым партнерствам Рене Валенсия.

Помимо стандартных спонсорских проявлений, спортсмены, которые участвуют в соревнованиях UFC в EБВA регионе (за исключением событий в России и СНГ), будут указывать бренд Parimatch в своем UFC Fight Kit. В дополнение к этому, во время live-событий региона, бренд Parimatch в качестве «Презентационного партнера» будет присутствовать во всемирно известном ринге UFC, который называется Octagon®, на официальном сайте UFC.com и будет кросс-интегрирован в различные медиа и диджитал платформы.

«Партнерство с UFC — огромный шаг как для Холдинга, так и для будущего MMA в Европе и во всем мире. Наше сотрудничество означает, что бренд Parimatch будет впитывать ДНК смешанных боевых искусств в нескольких странах и регионах одновременно. 15 сентября UFC проведет свое первое мероприятие в России, и это станет стартом нашего нового партнерства», — подчеркнул генеральный директор Parimatch Сергей Портнов

Сегодня Parimatch развивает беттинговый бизнес в странах СНГ, Европе, Азии и Африке. В портфель спонсорских контрактов Холдинга входит сразу нескольких ведущих футбольных клубов Европы. Партнерство с UFC — новый вектор развития компании. Поддержка смешанных единоборств выбрана одним из приоритетных направлений в работе.

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