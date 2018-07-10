Ещё
Юэн МакГрегор в поисках приключений, или новый трейлер «Кристофера Робина»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юэн МакГрегор в поисках приключений, или новый трейлер «Кристофера Робина» 

Ivi.ru 5 часов назад
Фото: Ivi.ru
Семейная приключенческая комедия «Кристофер Робин» появится в российских кинотеатрах 2 августа, а пока смотрите этот невозможно милый ролик с обаяшкой МакГрегором и его плюшевыми друзьями.
Фильм расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине, который превратился в бизнесмена и не может тратить своё время не то что на сказки, но даже на своих близких. Заново открыть в себе внутреннего ребенка ему поможет друг детства, плюшевый медвежонок Винни.
Помимо МакГрегора, в картине снялись Хейли Этвелл, Крис О’Дауд, Тоби Джонс и Питер Капальди.
Ivi.ru: последние новости
Второй «Крид» и восьмой «Рокки»: вышел дебютный трейлер Оле-оле-оле! 12 крутых фильмов о футболе и футболистах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Восславивший Украину хорват отверг ее помощь141
Черчесов «прикрыл» Смолова за провал на ЧМ63
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым10
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине606
«Реал» объявил об уходе Роналду15
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение