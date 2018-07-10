Юэн МакГрегор в поисках приключений, или новый трейлер «Кристофера Робина»

Семейная приключенческая комедия « Кристофер Робин » появится в российских кинотеатрах 2 августа, а пока смотрите этот невозможно милый ролик с обаяшкой МакГрегором и его плюшевыми друзьями.

Фильм расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине, который превратился в бизнесмена и не может тратить своё время не то что на сказки, но даже на своих близких. Заново открыть в себе внутреннего ребенка ему поможет друг детства, плюшевый медвежонок Винни.