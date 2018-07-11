Макгрегор получил в подарок на день рождения статую за $66 тысяч

"Для меня большая честь, что Макгрегор принял этот подарок от меня. Для того чтобы создать статую, я обратился к древней Греции, когда спортсмены были увековечены в мраморе, подобно богам", — передает слова литовского скульптора и автора памятника Эдгара Аскеловича The Sun.

Статуя весит более 100 кг. Она будет выставлена в лондонской галерее 14 июля, в день рождения Макгрегора.

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