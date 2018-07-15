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Макгрегор во второй раз станет отцом
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Макгрегор во второй раз станет отцом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: News.ru
Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор во второй раз станет отцом. О грядущем рождении ребёнка сообщила гражданская жена Макгрегора Ди Девлин.
Первой ребёнок у пары родился в прошлом году. Малыша назвали Конор-младший.
О беременности Девлин сообщила в день рождения Макгрегора, которому исполнилось 30 лет. Супруга бойца выложила фото в «инстаграме», поздравив Конора с днём рождения.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Девлин
«С 30-м днём рождения, любимый! Спасибо за то, что ты — есть ты. Мы любим тебя, я, Конор-младший и животик», — написала в «инстаграме» Девлин.
Слухи о беременности супруги ирландца появились после того, как сам Макгрегор опубликовал совместное фото с Девлин в Лас-Вегасе. По фото можно было предположить, что девушка беременна.
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