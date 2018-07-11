Наглый хам в баре не знал, что нарвался на ММА-бойца

Боец UFC Мэтт Серра карьеру закончил, но драться продолжает. Правда, уже не в ринге, а в ресторане и совсем не по своей воле.

Серра ожидал в Лас-Вегасе торжественной церемонии: бойца включили в Зал славы UFC. Он зашел в ресторан, даже не подозревая, что вскоре придется вновь демонстрировать свои навыки на публику.

Парочка за соседним столиком уничтожала алкоголь со страшной скоростью. В конце-концов дама легла поспать прямо за столом. Ее спутник не захотел скучать в одиночестве и решил устроить дебош. Кого он выбрал в противники? Правильно, Мэтта Серра!

За долю секунды пьяный мастер оказался на полу, надежно прижатый Мэттом. Охрана подоспела как раз вовремя — неизвестно, сколько еще знаменитый боец мог бы сдерживаться, ведь пьяный наглец продолжал его оскорблять.

Зря он, конечно, не присмотрелся к сопернику. Против Мэтта, в 2007 году ставшего чемпионом UFC, шансов у пьяницы не было в принципе.