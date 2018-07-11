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Брок Леснар может вернуться в октагон 8 января
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Брок Леснар может вернуться в октагон 8 января 

Советский спорт 11 июля 2018
«После получения уведомления о его желании снова выступать в UFC, с 3 июля Брок Леснар снова попал в списки тестируемых спортсменов. Учитывая 6 месяцев и 4 дня, оставшихся от его замороженного отстранения, Леснар сможет выступить 8 января 2019 года или после, если он будет соответствовать всем условиям антидопинговой политики UFC», — говорится в заявлении USADA.
Напомним, после победы над Марком Хантом в главном бою турнира UFC 200 Брок Леснар узнал, что провалил предматчевое тестирование на запрещенные препараты — в его организме был обнаружен кломифен. Это привело к отстранению тяжеловеса от боев UFC сроком на один год.
Учитывая это, новоиспеченный чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье требует дополнительной проверки Брока на допинг.
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