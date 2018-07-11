Российский боец Олейник назвал новозеландца Ханта сложнейшим соперником

Бой Олейник — Хант возглавит первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, который пройдет 15 сентября.

"Его сильная сторона в том, что он Хант — это имя нарицательное, как Шумахер или Тайсон, — сказал Олейник. — Это сильнейший соперник с непробиваемой головой, его нереально нокаутировать, и у него пушечный удар, если попадает вполсилы или по касательной — вырубает сознание. Это огромный носорог, которого победить ударом нельзя. Его также очень сложно перевести вниз, поскольку у него смещенный центр тяжести — то, что я умею делать, с ним очень тяжело сотворить".

В активе Олейника 56 боев и 11 поражений в ММА. На счету Ханта 13 побед и 12 поражений.