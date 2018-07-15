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Турнир Bellator 203. Россиянин Корешков победил черногорца Бакочевича
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Турнир Bellator 203. Россиянин Корешков победил черногорца Бакочевича 

Вести.Ru 15 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Россиянин Андрей Корешков на 66 секунде первого раунда одержал победу над черногорцем Васо Бакочевичем на турнире Bellator 203. Поединок проходил в Риме.
Корешков следовал плану, разработанному совместно с тренером Александром Шлеменко и пробил соперника «вертушкой» — ногой с разворота. Бакочевич, получивший удар в область селезенки, не смог подняться, передает ТАСС.
Корешкову 27 лет. Он — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. На его счету 21 победа (из них 11 — нокаутом) и два поражения в ММА. Россиянин выразил желание участвовать в Гран-при, которое пройдет 29 сентября в американском Сан-Хосе.
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