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Боец MMA поймал соперника на двойной болевой прием
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Боец MMA поймал соперника на двойной болевой прием 

Lenta.ru 2 часа назад
Костариканский боец смешанного стиля (MMA) Ариель Секстон вынудил соперника японца Кота Симоиси сдаться, поймав его на двойной болевой прием в поединке турнира ONE FC: Pursuit of Power. Видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь Jollasanda.
В начале третьего раунда Секстон сумел атаковать упавшего Симоиси со спины. Сперва костариканец захватил соперника в обратный треугольник, надавив на шею. Секстон довершил начатое, применив болевой на руку, известный как «Американа». Таким образом, латиноамериканец провел двойной болевой прием, после чего Симоиси сдался.
Победа на турнире в Куала-Лумпуре стала 12-й в карьере Секстона. Кроме того, у костариканца четыре поражения на профессиональном уровне. Для Симоиси поражение стало шестым в карьере. В активе японца 21 победа в поединках MMA.
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