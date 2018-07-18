Белфорт нечаянно подтвердил бой Олейник–Хант на дебютном турнире UFC в России

Первый турнир UFC в России возглавит матч тяжеловесов Алексея Олейника (56-11-1) и Марка Ханта (13-12-1). На это, по крайней мере, намекнул пенсионер Витор Белфорт, который выложил в Instagram фото с президентом UFC Дэйной Уайтом, и на стене там видно расписание турниров.

Шоу состоится 15 сентября на СК Олимпийский.

44-летний Хант и 40-летний Олейник занимают 8-ю и 11-ю строку в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно.

В последнем бою Хант проиграл единогласным решением Кёртису Блейдсу на UFC 221, а Олейник удушил Жуниора Албини на UFC 224.

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