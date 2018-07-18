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Белфорт нечаянно подтвердил бой Олейник–Хант на дебютном турнире UFC в России
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Белфорт нечаянно подтвердил бой Олейник–Хант на дебютном турнире UFC в России 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Первый турнир UFC в России возглавит матч тяжеловесов Алексея Олейника (56-11-1) и Марка Ханта (13-12-1). На это, по крайней мере, намекнул пенсионер Витор Белфорт, который выложил в Instagram фото с президентом UFC Дэйной Уайтом, и на стене там видно расписание турниров.
Шоу состоится 15 сентября на СК Олимпийский.
Официально подтверждены пока что лишь два боя — Андрей Арловский vs. Шамиль Абдурахимов и Омари Ахмедов vs. Си Би Доллоуэй.
44-летний Хант и 40-летний Олейник занимают 8-ю и 11-ю строку в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно.
В последнем бою Хант проиграл единогласным решением Кёртису Блейдсу на UFC 221, а Олейник удушил Жуниора Албини на UFC 224.
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