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Джуниор дос Сантос знает, как добраться до Кормье: через третий бой с Миочичем
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Джуниор дос Сантос знает, как добраться до Кормье: через третий бой с Миочичем 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бразильский тяжеловес Джуниор дос Сантос (19-5), который на выходных в рамках UFC Fight Night 133 победил единогласным решением экс-чемпиона WSOF и дебютанта UFC Благоя Иванова (16-2), уже знает, с кем хотел бы сразиться с следующем бою.
Как пишет MMA Junkie, «Цыгано» хочет трилогию с недавно проигравшим пояс UFС Стипе Миочичем (18-3) из Хорватии.
«Должен быть неплохой бой, да и мы оба его заслуживаем. Стипе — чемпион, который лишился титула всего лишь из-за одной плюхи; всё-таки у нас тут тяжёлый вес», — цитирует его сайт.
Дос Сантоса почему-то уверен, что победитель такого поединка обязан получить шанс подраться с новым чемпионом — Даниэлем Кормье. Последний зимой проведёт защиту против Брока Леснара.
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Отметим, что вряд ли Александр Волков и Кёртис Блейдс захотят пропускать вперёд к титулу UFС того, кто выиграет в бою Дос Сантос vs. Миочич III.
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