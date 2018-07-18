UFC открывает «дочку» в России

Крупнейшая американская компания Ultimate Fighting Championship (UFC) по организации соревнований по смешанным единоборствам откроет дочку в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций. Среди партнеров Российско-китайский инвестиционный фонд, China Investment Corporation и Mubadala Investment из ОАЭ.

Как повлияет открытие совместного предприятия на присутствие UFC в России? Об этом рассуждает главный редактор портала Blood&Sweat Игорь Сидоров

— «Дочки» UFC есть, по-моему, в Китае, Европе и Бразилии. Ничего необычного. Просто практика, применяемая в каждом большом регионе.

— Значит ли это, что теперь мы регулярно будем наблюдать бои в России? Если да, то с какой регулярностью?

— Про регулярность трудно сказать, она зависит от многих факторов. Пока, к сожалению, мы не знаем даже хедлайнеров первого турнира. UFC плотно нацелены на наш рынок, но посмотрим, как будет. Тут тяжело загадывать, потому что я не представляю, как Россия сможет обеспечить те же результаты даже по покупке билетов, что обеспечивают другие страны. Да, безусловно, на первый турнир будет аншлаг, но будет дальше уже трудно прогнозировать. Разговоры о выходе на перспективный российский рынок шли два года, но, опять же, зная внутреннюю кухню, возможно, их ожидают некоторые сюрпризы.

Первый турнир под эгидой UFC пройдет 15 сентября, но пока нет никаких данных по карду участников. Известно лишь то, что самый известный российский боец Хабиб Нурмагомедов участвовать в нем не будет, так как будет занят подготовкой к титульному бою. Тем не менее никто не сомневается, что турнир соберет аншлаг в спортивном комплексе «Олимпийский».

Даст ли дополнительный импульс развитию ММА в России приход UFC? Этот вопрос Business FM задала бойцу смешанных стилей Александру «Шторму» Шлеменко:

— Если честно, мне сложно сказать, потому что сейчас ММА в России и без UFC имеет огромную популярность. Чем больше организаций, тем это лучше для бойцов.

— Может ли быть, наоборот, негативное влияние на наши организации?

— Во-первых, UFC больше двух турниров в год порка не будет проводить. Даже если и больше, вы представьте, сейчас огромный интерес MMA. Если посмотреть на все крупные организации, у них всегда полные залы.

На финальный матч чемпионата мира в Москве президент РФ Владимир Путин лично пригласил главную звезду UFC Конора МакГрегора . «Я обожаю Путина, он крутой мужик. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств», — сказал ирландец в эфире «Матч ТВ».

То, что государство заинтересовано в развитии смешанных единоборств подтверждает и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. «Нашему правительству интересны бои MMA, Путин ходит на поединки, ему это нравится. Президент сам занимался дзюдо», — говорил дагестанский боец в интервью газете «Спорт-Экспресс».