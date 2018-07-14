В семье Конора Макгрегора ожидается пополнение

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во второй раз станет отцом. На это в своём блоге в Instagram намекнула возлюбленная спортсмена Ди Девлин

14 июля Макгрегору исполнилось 30 лет, по этому поводу девушка разместила в соцсети позравительный пост:

«Любим тебя безумно — я, Конор-младший и живот», — говорится в сообщении.

Конор Макгрегор и Ди Девлин встречаются уже 10 лет. В мае 2017 года у пары родился сын.

Ранее News.ru сообщил о дате боя Макгрегора с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.