UFC: Джуниор дос Сантос вернулся, «засушив» Благоя Иванова

Бойсе, штат Айдахо, США. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос (19-5) успешно возобновил карьеру после сокрушительного поражения от Стипе Миочича в мае прошлого года и последующей дисквалификации за провальный допинг-тест, одержав уверенную победу по очкам над дебютантом промоушена болагрином Благоем Ивановым (16-2) в главном событии турнира UFC Fight Night 133.

На протяжении всего поединка Дос Сантос контролировал удобную дистанцию и расстреливал соперника в стойке, несколько раз потрясал его, но не смог финишировать. Лучший момент Благоя произошёл в пятом раунде, когда он нанёс несколько точных ударов, но нехватка в длине рук и общая усталость не позволили развить успех.

50-45 по мнению всех судей в пользу бразильца.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дос Сантос-Иванов (появится позже)

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