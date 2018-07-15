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UFC: Джуниор дос Сантос вернулся, «засушив» Благоя Иванова
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UFC: Джуниор дос Сантос вернулся, «засушив» Благоя Иванова 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Бойсе, штат Айдахо, США. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос (19-5) успешно возобновил карьеру после сокрушительного поражения от Стипе Миочича в мае прошлого года и последующей дисквалификации за провальный допинг-тест, одержав уверенную победу по очкам над дебютантом промоушена болагрином Благоем Ивановым (16-2) в главном событии турнира UFC Fight Night 133.
На протяжении всего поединка Дос Сантос контролировал удобную дистанцию и расстреливал соперника в стойке, несколько раз потрясал его, но не смог финишировать. Лучший момент Благоя произошёл в пятом раунде, когда он нанёс несколько точных ударов, но нехватка в длине рук и общая усталость не позволили развить успех.
50-45 по мнению всех судей в пользу бразильца.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дос Сантос-Иванов (появится позже)
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