СМИ: «Барселона» включит Дембеле в сделку по трансферу Азара

По информации Metro, сине-гранатовые попробуют перехватить Азара у мадридского "Реала" , однако новый главный тренер «синих» Маурицио Сарри заявил, что не хотел бы расставаться с лидерами команды.

"Телефонные разговоры с ними этого вопроса не решат. Хотел бы встретиться с ними лицом к лицу и поговорить, чтобы понять, что будет лучше для всех", — сказал Сарри.

Азар стал бронзовым призером чемпионата мира в России

Ранее сообщалось, что тренер «Челси» не заинтересован в услугах французского игрока.