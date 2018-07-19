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СМИ: «Барселона» включит Дембеле в сделку по трансферу Азара
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СМИ: «Барселона» включит Дембеле в сделку по трансферу Азара 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Каталонская «Барселона» включит французского форварда Усмана Дембеле в сделку по трансферу бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
По информации Metro, сине-гранатовые попробуют перехватить Азара у мадридского "Реала", однако новый главный тренер «синих» Маурицио Сарри заявил, что не хотел бы расставаться с лидерами команды.
"Телефонные разговоры с ними этого вопроса не решат. Хотел бы встретиться с ними лицом к лицу и поговорить, чтобы понять, что будет лучше для всех", — сказал Сарри.
Азар стал бронзовым призером чемпионата мира в России.
Ранее сообщалось, что тренер «Челси» не заинтересован в услугах французского игрока.
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