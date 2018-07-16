Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула чемпиона UFC

МОСКВА, 16 июля. / ТАСС /. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула. Об этом он сообщил ТАСС.

"Да, я начал подготовку, — сказал Нурмагомедов. — Чувствую себя очень хорошо, слава богу нет травм. Тренируюсь усердно, утром и вечером, разве что кроме воскресенья — дал себе отдых, чтобы посмотреть чемпионат мира".

Нурмагомедов завоевал пояс весной, победив американца Эла Яквинту . Планируется, что первую защиту титула спортсмен проведет до конца 2018 года. В качестве одного из вариантов соперника россиянина рассматривается ирландец Конор Макгрегор

Всего в активе Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения в ММА.