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Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула чемпиона UFC
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Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула чемпиона UFC 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Overtime.life
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула. Об этом он сообщил ТАСС.
"Да, я начал подготовку, — сказал Нурмагомедов. — Чувствую себя очень хорошо, слава богу нет травм. Тренируюсь усердно, утром и вечером, разве что кроме воскресенья — дал себе отдых, чтобы посмотреть чемпионат мира".
Нурмагомедов завоевал пояс весной, победив американца Эла Яквинту. Планируется, что первую защиту титула спортсмен проведет до конца 2018 года. В качестве одного из вариантов соперника россиянина рассматривается ирландец Конор Макгрегор.
Всего в активе Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения в ММА.
ТАСС: последние новости
Боец Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с Макгрегором только в октагоне Александр Емельяненко может провести следующий бой в организации RCC в октябре-ноябре Российский боец ММА Молдавский одержал победу нокаутом на турнире Bellator 202
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