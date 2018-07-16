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Обычный дальнобойщик проучил ММА-бойца за насмешки
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Обычный дальнобойщик проучил ММА-бойца за насмешки 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Зрители смеялись, когда на ринг против профессионала ММА вышел обычный водитель-дальнобощик. Этот парень реально просто проходил мимо, и все ожидали, что он ляжет уже в первом раунде.
Но уже начало показало, насколько все ошибались. Шуточки про желтую майку лидера еще какое-то время сыпались по инерции, но основная часть зрителей примолкла — водитель фуры работал очень уверенно.
В партере у бойца ММА уже просто не оставалось шансов. Дальнобой взял массой и физической подготовкой — попробуй-ка сбрось с себя такую махину.
Рефери перевел бой наверх. И тут все закончилось очень быстро: обманное движение левой и тяжелейший хук правой отправил бойца ММА в нокаут.
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