Обычный дальнобойщик проучил ММА-бойца за насмешки

Зрители смеялись, когда на ринг против профессионала ММА вышел обычный водитель-дальнобощик. Этот парень реально просто проходил мимо, и все ожидали, что он ляжет уже в первом раунде.

Но уже начало показало, насколько все ошибались. Шуточки про желтую майку лидера еще какое-то время сыпались по инерции, но основная часть зрителей примолкла — водитель фуры работал очень уверенно.

В партере у бойца ММА уже просто не оставалось шансов. Дальнобой взял массой и физической подготовкой — попробуй-ка сбрось с себя такую махину.

Рефери перевел бой наверх. И тут все закончилось очень быстро: обманное движение левой и тяжелейший хук правой отправил бойца ММА в нокаут.