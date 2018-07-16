500 рублей за фотку — Нурмагомедов «парировал» кадр МакГрегора с Путиным

Россиянин своеобразно намекнул оппоненту по промоушену, что не он один может фотографироваться с главами государств.

Дагестанец выложил в своей социальной сети Instagram фото рядом с человеком, внешне похожим на главу России и сопроводил его подписью «За эту фотку я отдал 500 рублей». Таким образом, он намекнул ирландскому оппоненту, что не он один может фотографироваться с главами государств.

Напомним, ранее ирландский боец смешанных единоборств экс-чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за приглашение и организацию ЧМ-2018. В ложе для почетных гостей московского стадиона «Лужники» он наблюдал за игрой Франции и Хорватии в заключительном матче мундиаля.