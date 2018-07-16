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500 рублей за фотку — Нурмагомедов «парировал» кадр МакГрегора с Путиным
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500 рублей за фотку — Нурмагомедов «парировал» кадр МакГрегора с Путиным 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Россиянин своеобразно намекнул оппоненту по промоушену, что не он один может фотографироваться с главами государств.
Чемпион бойцовской организации UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), россиянин Хабиб Нурмагомедов своеобразно ответил на фото бывшего чемпиона промоушена ирландца Конора МакГрегора, на котором он позирует, обняв президента России Владимира Путина.
Дагестанец выложил в своей социальной сети Instagram фото рядом с человеком, внешне похожим на главу России и сопроводил его подписью «За эту фотку я отдал 500 рублей». Таким образом, он намекнул ирландскому оппоненту, что не он один может фотографироваться с главами государств.
Напомним, ранее ирландский боец смешанных единоборств экс-чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за приглашение и организацию ЧМ-2018. В ложе для почетных гостей московского стадиона «Лужники» он наблюдал за игрой Франции и Хорватии в заключительном матче мундиаля.
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