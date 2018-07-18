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Бойцовский чемпионат UFC создает компанию в России
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Бойцовский чемпионат UFC создает компанию в России 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Культовая американская компания Ultimate Fighting Championship (UFC) займется бизнесом по проведению смешанных единоборств в России и СНГ. Ее партнерами станут Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) и арабская Mubadala Investment: стороны создают совместное предприятие, рассказал «Ведомостям» представитель РФПИ.
Об участии в проекте Mubadala знает человек, близкий к руководству корпорации. В China Investment, Mubadala Investment и UFC не ответили на запрос.
UFC — основной конкурент бокса на платном телевидении: количество заказов платных трансляций смешанных единоборств превышает 1 млн в год. 12 ноября 1993 г. компании WOW Promotions и Semaphore Entertainment Group (SEG) спродюсировали первый «бой без правил» под брендом UFC. Сначала организаторы не хотели продолжать организовывать бои, но первое шоу оказалось таким успешным, что они согласились провести новые состязания. Акционеры UFC неоднократно менялись: в октябре 2016 г. ее купил мировой лидер в области спорта, развлечений и моды компания Endeavor в партнерстве со стратегическими инвесторами Silver Lake Partners и KKR.
Совместное предприятие РКИФ, Mubadala Investment и UFC займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом последней в России и СНГ, а также популяризацией смешанных единоборств, организацией трансляций, привлечением спонсоров, производством лицензионной продукции, продажей прав на трансляции, продолжает представитель РФПИ.
Размер инвестиций, название юрлица и доли инвесторов в СП представитель РФПИ не раскрыл. На запуск проекта — организацию боев, аренду помещений, рекламу и гонорары спортсменов — потребуется более 500 млн руб., знает человек, знакомый с процессом. При этом, по его словам, непосредственно для организации боев в России компания может не создавать российских юрлиц.
Для РКИФ инвестиция в UFC портфельная, отметил представитель РФПИ: фонд будет выходить из компании примерно через пять лет, когда она выйдет на стабильный уровень денежных потоков.
Ежегодно UFC организует около 40 турниров, согласно данным самой компании. Но лишь единицы боев собирают большую аудиторию, отмечает гендиректор компании «Телеспорт» Петр Макаренко. По его словам, причина в том, что большинство трансляций идут в Северной Америке, когда в России уже ночь. РФПИ рассчитывает, что в России будет проходить несколько предприятий в год, первый бой в России состоится 18 сентября 2018 г.
Набор спонсоров у организаторов смешанных единоборств всегда довольно ограниченный, говорит человек, знакомый с порядком заключения таких контрактов: зачастую это сугубо «мужские» компании. Например, у российской лиги World Fighting Championship Akhmat (WFCA) это производитель защиты для спортсменов Shock Doctor, мужского белья Pendek Underwaer и др.
За последние пять лет число людей, занимающихся спортом, выросло на 20%, говорит представитель РФПИ, и это транслируется в рост общей аудитории спортивных мероприятий. По его мнению, у бренда UFC очень высокая узнаваемость в России — свыше 20 млн фанатов. Выход UFC в Россию позволит монетизировать популярность этого спорта, уверен представитель РФПИ.
Он отказался оценивать рынок единоборств в России в целом, лишь отметив, что он обладает «высоким нереализованным коммерческим потенциалом».
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