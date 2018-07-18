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Чемпионы российской организации M-1 Global смогут подписать контракт с UFC
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Чемпионы российской организации M-1 Global смогут подписать контракт с UFC 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости
ТАСС, 18 июля. Российский промоушен M-1 Global, организующий турниры по смешанным единоборствам, и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заключили договор о сотрудничестве, согласно которому чемпионы российской организации смогут гарантированно получить контракт в UFC. Об этом сообщает пресс-служба M-1 Global.
Ранее стало известно, что Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), фонд Mubadala Investment Company и UFC создали совместное предприятие для развития индустрии смешанных боевых искусств в России и СНГ под названием UFC Russia. Предприятие займется подготовкой и проведением мероприятий ММА, производством лицензионной продукции, электронной торговлей и спонсорскими контрактами под брендом UFC на территории РФ и СНГ.
M-1 Global займется поиском и подготовкой новых спортсменов в регионе. Также сообщается, что все действующие чемпионы M-1 Global получат возможность подписать контракт с UFC.
"Мы с нетерпением ждем возможности работать с UFC и РКИФ над развитием молодых ММА талантов в России и СНГ, что, несомненно, поможет развитию этого вида спорта в целом, — заявил президент M-1 Global Вадим Финкельштейн. — ММА уже является очень популярным видом спорта среди наших атлетов, и совместная работа с UFC и РКИФ поможет вывести ММА на принципиально новый уровень. Это означает, что в лиге смешанных единоборств М-1 возрастет конкуренция, будет больше ярких и зрелищных поединков".
Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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