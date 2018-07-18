РКИФ, Mubadala и американская UFC создают СП по развитию индустрии MMA в РФ и СНГ

МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Российско-китайский инвестиционный фонд, Mubadala Investment Company и американская компания UFC (Ultimate Fighting Championship) создали совместное предприятие, которое сфокусируется на развитии индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ, сообщает РФПИ

Созданная компания займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC, а также другими направлениями работы UFC в области MMA на территории России и стран СНГ, включая производство лицензионной продукции, владение правами на выпускаемый медиа-контент, электронную торговлю и заключение спонсорских контрактов.

Дебютный турнир UFC в России состоится в Москве в СК «Олимпийский» 15 сентября 2018 года.

"Мы рады тому, что наши американские партнеры высоко оценили привлекательность российского рынка. MMA является одним из самых популярных видов спорта в России, и здесь много достойных спортсменов, которые могут представлять нашу страну на международной арене", — приводятся в сообщении слова генерального содиректора РКИФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева

"Уверен, что сотрудничество с UFC окажется привлекательным не только с инвестиционной точки зрения, но и позволит внести существенный вклад в развитие российского спорта", — добавил он.

Спорт — новое направление для РФПИ, ранее проектов в данной сфере в портфеле фонда не было.