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Американские организаторы «боев без правил» приходят в Россию
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Американские организаторы «боев без правил» приходят в Россию 

BFM.RU 34 минуты назад
Культовая американская компания Ultimate Fighting Championship (UFC) займется бизнесом по проведению смешанных единоборств в России и СНГ. Ее партнерами станут Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) и арабская Mubadala Investment: стороны создают совместное предприятие, рассказал «Ведомостям» представитель РФПИ.
UFC — основной конкурент бокса на платном телевидении: количество заказов платных трансляций смешанных единоборств превышает 1 млн в год. 12 ноября 1993 г. компании WOW Promotions и Semaphore Entertainment Group (SEG) спродюсировали первый «бой без правил» под брендом UFC. Сначала организаторы не хотели продолжать организовывать бои, но первое шоу оказалось таким успешным, что они согласились провести новые состязания. Акционеры UFC неоднократно менялись: в октябре 2016 г. ее купил мировой лидер в области спорта, развлечений и моды компания Endeavor в партнерстве со стратегическими инвесторами Silver Lake Partners и KKR.
Совместное предприятие РКИФ, Mubadala Investment и UFC займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом последней в России и СНГ, а также популяризацией смешанных единоборств, организацией трансляций, привлечением спонсоров, производством лицензионной продукции, продажей прав на трансляции, продолжает представитель РФПИ.
РФПИ рассчитывает, что в России будет проходить несколько предприятий в год, первый бой в России состоится 18 сентября 2018 года.
За последние пять лет число людей, занимающихся спортом, выросло на 20%, говорит представитель РФПИ, и это транслируется в рост общей аудитории спортивных мероприятий. По его мнению, у бренда UFC очень высокая узнаваемость в России — свыше 20 млн фанатов. Выход UFC в Россию позволит монетизировать популярность этого спорта, уверен представитель РФПИ.
Он отказался оценивать рынок единоборств в России в целом, лишь отметив, что он обладает «высоким нереализованным коммерческим потенциалом».
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