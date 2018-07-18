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Для развития MMA в России создана компания UFC Russia
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Для развития MMA в России создана компания UFC Russia 

Чемпионат.com 1 час назад
В России появится новая компания для развития смешанных боевых искусств — UFC Russia.
Совместное предприятие создано российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company и американской компанией UFC (Ultimate Fighting Championship).
Заявлено, что новая структура будет проводить спортивных мероприятий под брендом UFC, а также займётся другими направлениями работы UFC в области MMA на территории Российской Федерации и стран СНГ, в том числе производством лицензионной продукции, владением правами на выпускаемый медиа-контент, электронную торговлю и заключение спонсорских контрактов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
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