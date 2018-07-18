UFC объявил о проведении поединка между Магомедшариповым и Родригесом 8 сентября в США 

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Забит Магомедшарипов проведет поединок против мексиканца Яира Родригеса 8 сентября в Далласе в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Поединок пройдет в наилегчайшем весе на турнире UFC 228. Также в рамках вечера состоится титульный бой в легком весе между представительницей Перу Валентиной Шевченко и американкой Никко Монтаньо.
В активе 27-летнего Магомедшарипова 15 побед и одно поражение в ММА. Президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что считает россиянина одним из самых ярких бойцов организации.