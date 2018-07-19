Звезда UFC попался на допинге

USADA дисквалифицировало бывшего чемпиона UFC Силву на год за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило бразильского бойца смешанного стиля Андерсона Силву, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), от соревнований на год из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Допинг-пробу бразильца, взятая 26 октября 2017 года, дала положительный результат на запрещенные метилтестостерон и гидрохлоротиазид. Спортсмен уже во второй раз нарушил антидопинговые правила, в ноябре 2015 года Силва попался на допинге перед боем с американцем Кевином Гастелумом на турнире в UFC. Бразильский спортсмен сможет вернуться в октагон уже в ноябре, так как срок дисквалификации отсчитывается с момента положительного допинг-теста.

43-летний Силва является одним из лучших бойцов UFC в средней/полутяжелой весовых категориях, всего в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор девять успешных защит своего пояса, что является рекордом организации.