Вице-президент лиги WWFC Денис Перч — о турнирах UFC в Украине

На заре зарождения в 2013 году Лига World Warriors Fighting Championship (WWFC) взяла чёткий курс на опыт ведущих мировых промоушенов. На момент создания никто не обещал организаторам светлое будущее, славу и финансовую прибыль. Но буквально через пару лет (в 2017 году) Лига стала перспективной и успешной организацией и в Украине и Европе. Сейчас она обратила на себя внимание лучшего мирового промоушена — UFC.

UFC и WWFС: в чем интерес?

Буквально пару дней назад вице-президент WWFC Денис Перч вернулся из Лас-Вегаса, куда он был приглашён UFC не только на крупномасштабный турнир, но и для переговоров о перспективах и будущем ММА в Украине. Денис Перч поделился результатами встречи.

Дэйна Уайт — президент UFC, а также менеджер промоушена отметил высокий уровень проведения турниров в Украине. «UFC интересно два направления — это масштабирование за счёт поглощения других промоушенов, а другое направление — это талантливые бойцы, которые могут выступать от UFC» — говорит Денис Перч.

То есть получается, что UFC потенциально заинтересованы в покупке Лиги World Warriors Fighting Championship. Но вице-президент понимает, что им есть куда развиваться, а значит и повышать свою цену. Поэтому на данном этапе руководство планирует развивать лигу самостоятельно.

Денис Перч познакомился со многими известными спортсменами и обещает, что предстоящие турниры ММА в Украине посетит бывший временный чемпион Тони Фергюсон и, конечно же, президент UFC Дэйна Уайт.

Украинские спортсмены в UFC Денис Перч провёл переговоры об участии украинских бойцов в турнирах UFC. Вице-президент озвучил три имени — Сергей Спивак, Светлана Гоцык и Сергей Гузев. Что касается ещё двух спортсменов, Хасана и Хусейна Асхабовых, то они одной ногой уже в UFC.

Также Денис Перч высказался по поводу того, что для будущего спортсмена UFC мало быть чемпионом, надо ещё быть социально-активным и харизматичным. Поэтому он советует вести страницы в социальных сетях и быть на виду у своих фанатов.

Когда ждать UFC в Украине?

Американскому промоушену очень интересны рейтинги и трансляции турниров. Но сейчас наша страна не готова принимать UFC в связи с тем, что нет культуры покупки PPV (платной трансляции).

А это ставит под вопрос проведение турниров такого масштаба в Украине. Но надежда есть. Ведь у нас очень активные зрители на трибунах, высокая отдача в социальных сетях и количество просмотров на YouTube. Так что интерес к смешанным боевым искусствам по статистике достаточно высок.

Приход UFC в Украину зависит от отдачи зрителей. Сейчас планируется проведение трёх турниров UFC в странах СНГ. И уже по их итогу будет понятно — сможет ли наша страна принимать у себя турниры таких масштабов.

Денис Перч также сравнил уровень проведения турниров в США и отметил, что в нашей стране он тоже достаточно высокий. А, значит, это ещё один признак того, что лига WWFC двигается в правильном направлении и готова принимать спортсменов со всего мира.

Понятно, что без зрителей и переполненных трибун этот вид спорта не может развиваться. Но существующая тенденция прироста говорит о том, что очень скоро поклонники ММА смогут получить истинное удовольствие от боёв мировых звёзд смешанных боевых искусств в Украине.

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