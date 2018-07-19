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Бой Олейника и Ханта станет главным на турнире UFC в Москве
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Бой Олейника и Ханта станет главным на турнире UFC в Москве 

RT на русском 25 минут назад
Бой между россиянином Алексеем Олейником и представителем Новой Зеландии Марком Хантом станет главным поединком на турнире UFC Fight Night, который пройдёт в Москве.
Об этом сообщает официальный сайт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Турнир пройдёт в столице на стадионе «Олимпийский» 15 сентября 2018 года.
Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1997 года, на его счету 68 поединков. Хант провёл в общей сложности 26 боёв в ММА.
Ранее сообщалось, что Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало бразильского бойца смешанного стиля Андерсона Силву на один год из-за положительной допинг-пробы.
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