Бой Олейника и Ханта станет главным на турнире UFC в Москве

Бой между россиянином Алексеем Олейником и представителем Новой Зеландии Марком Хантом станет главным поединком на турнире UFC Fight Night, который пройдёт в Москве.

Об этом сообщает официальный сайт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Турнир пройдёт в столице на стадионе «Олимпийский» 15 сентября 2018 года.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1997 года, на его счету 68 поединков. Хант провёл в общей сложности 26 боёв в ММА.

Ранее сообщалось, что Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало бразильского бойца смешанного стиля Андерсона Силву на один год из-за положительной допинг-пробы.