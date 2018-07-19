Олейник встретится с Хантом на первом турнире UFC в России

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник встретится с новозеландцем Марком Хантом на первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, сообщает Sport24. Этот бой возглавит главный кард вечера и станет центральным событием. Изначально соперником Олейника должен был стать бразилец Фабрисиу Вердум, но он провалил допинг-тест. Первый турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Ранее экс-чемпион UFC Андерсон Сильва дисквалифицирован за допинг.