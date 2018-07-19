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Олейник встретится с Хантом на первом турнире UFC в России
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Олейник встретится с Хантом на первом турнире UFC в России 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник встретится с новозеландцем Марком Хантом на первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, сообщает Sport24.
Этот бой возглавит главный кард вечера и станет центральным событием.
Изначально соперником Олейника должен был стать бразилец Фабрисиу Вердум, но он провалил допинг-тест.
Первый турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
Ранее экс-чемпион UFC Андерсон Сильва дисквалифицирован за допинг.
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