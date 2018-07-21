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Оздемир извинился перед Густафссоном
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Оздемир извинился перед Густафссоном 

Чемпионат.com 21 июля 2018
Фото: superkarate.ru
Боец UFC Волкан Оздемир извинился перед фанатами UFC и соперником за то, что не сможет принять участие в турнире UFC 227, на котором он должен был встретиться с Александром Густафссоном. «Я получил травму и не смогу выступить на турнире UFC 227. Чёрт! Мне жаль, я хочу извиниться перед фанатами, UFC и соперником Александром Густафссоном. Думаю, что турнир всё равно будет восхитительным. Я вернусь готовым на сто процентов очень скоро», — написал в своём «инстаграме» Волкан Оздемир.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Волкана Оздемира.
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