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Российский боец Яндиев примет участие в первом в истории турнире UFC на территории России
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Российский боец Яндиев примет участие в первом в истории турнире UFC на территории России 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Reuters
ТАСС, 21 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Адам Яндиев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и примет участие в первом в истории турнире под эгидой организации на территории России. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Первый турнир UFC в России состоится 15 сентября в Москве, бои пройдут в спортивном комплексе «Олимпийский», который вмещает 15 тыс. человек.
"С гордостью сообщаю, что буду драться на турнире UFC в Москве 15 сентября. Я с гордостью буду представлять свою страну, семью и всех, кто верил в мой потенциал. Хотел бы поблагодарить своих наставников за то, что моя мечта осуществилась. Тяжелая работа всегда вознаграждается", — написал Яндиев.
На счету Яндиева в ММА девять побед, ни одного поражения.
В UFC выступает ряд российских бойцов. В апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе, став первым в истории организации чемпионом из России.
UFC является крупнейшей организацией по проведению боев ММА. В 2016 году организацию приобрела компания IMG за $4,2 млрд
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