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Яндиев подписал контракт с UFC и выступит на турнире в Москве
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Яндиев подписал контракт с UFC и выступит на турнире в Москве 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев подписал контракт с организацией UFC и выступит на турнире в Москве, сообщил спортсмен в своём «инстаграме». О том, кто станет соперником спортсмена пока не сообщается. «С гордостью хочу сообщить, что буду драться на турнире UFC в Москве 15 сентября. Очень рад представлять свою страну, свою семью и всех тех кто верил в мой потенциал. Хочу сказать отдельное спасибо моим менторам Витору Белфорту и Густаво Маклакерде за то, что моя мечта стала явью. Жёсткая работа всегда приносит плоды», — написал в своём «инстаграме» спортсмен.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Адама Яндиева.
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