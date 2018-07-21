Яндиев подписал контракт с UFC и выступит на турнире в Москве 

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев подписал контракт с организацией UFC и выступит на турнире в Москве, сообщил спортсмен в своём «инстаграме». О том, кто станет соперником спортсмена пока не сообщается. «С гордостью хочу сообщить, что буду драться на турнире UFC в Москве 15 сентября. Очень рад представлять свою страну, свою семью и всех тех кто верил в мой потенциал. Хочу сказать отдельное спасибо моим менторам Витору Белфорту и Густаво Маклакерде за то, что моя мечта стала явью. Жёсткая работа всегда приносит плоды», — написал в своём «инстаграме» спортсмен.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Адама Яндиева.