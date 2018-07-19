Продлившее контракт с РПЛ «Матч ТВ» обещает совершенствовать футбольные трансляции

Телеканал «Матч ТВ», который продлил контракт на трансляцию матчей РПЛ, будет совершенствовать выдаваемый в эфир футбольный продукт.

"Мы продолжаем наше многолетнее сотрудничество с Российской Премьер-Лигой и в новом сезоне будем создавать более совершенный продукт. Уверен, что он будет востребован не только у футбольных болельщиков, но и у широкой аудитории. Зрители увидят новый, более зрелищный формат подачи футбольных трансляций", — отметил Чернышенко.

"Матч ТВ" и РПЛ продлили свое сотрудничество после завершения домашнего мундиаля, который подтвердил высокий уровень зрительского интереса к футболу.