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Продлившее контракт с РПЛ «Матч ТВ» обещает совершенствовать футбольные трансляции
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Продлившее контракт с РПЛ «Матч ТВ» обещает совершенствовать футбольные трансляции 

Газета.Ru 2 часа назад
Телеканал «Матч ТВ», который продлил контракт на трансляцию матчей РПЛ, будет совершенствовать выдаваемый в эфир футбольный продукт.
Об этом заявил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.
"Мы продолжаем наше многолетнее сотрудничество с Российской Премьер-Лигой и в новом сезоне будем создавать более совершенный продукт. Уверен, что он будет востребован не только у футбольных болельщиков, но и у широкой аудитории. Зрители увидят новый, более зрелищный формат подачи футбольных трансляций", — отметил Чернышенко.
"Матч ТВ" и РПЛ продлили свое сотрудничество после завершения домашнего мундиаля, который подтвердил высокий уровень зрительского интереса к футболу.
Первый тур сезона-2018/19 РПЛ стартует 28 июля. Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире в 19:00 матч "Спартак" — «Оренбург», а 29 июля в 19:00 — встречу между казанским «Рубином» и «Краснодаром».
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