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Глава оргкомитета ЧМ предложил ужесточить наказание за прорыв на футбольное поле
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Глава оргкомитета ЧМ предложил ужесточить наказание за прорыв на футбольное поле 

Ведомости 2 часа назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает необходимым ужесточить наказание за прорывы на футбольное поле. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-экспресс».
«На мой взгляд, наказания за прорывы на поле нужно ужесточить. Например, в Англии за такое могут завести уголовное дело. Там даже у поля есть специальные таблички, напоминающие о том, что может грозить за прорыв», — так он прокомментировал акцию участников Pussy Riot, которые 15 июля во время финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле.
По словам Сорокина, акция его расстроила. «Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно», — сказал он, добавив, что выбежавшие на поле люди неуважительно отнеслись к труду тысяч человек. Они воспользовались полицейской формой и устроили акцию. «С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», — сказал Сорокин.
По его словам, сотрудников, которые пропустили ряженых к полю, накажут. «Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры», — добавил он. По его словам, произошедшее является уникальным случаем. В России к сотруднику в форме относятся с уважением. Этим воспользовались участники акции. «Стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», — сказал он.
В понедельник, 16 июля Хамовнический районный суд Москвы признал четырех участников Pussy Riot, устроивших акцию «Милиционер вступает в игру», виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП). Суд дал им по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования в ближайшие на три года.
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