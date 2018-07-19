Ибрагимович: «Погба выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют»

"Думаю, есть игроки за границами звезд. Но Погба я там еще не вижу. Поль потрясающий футболист, он может преодолеть границы звезд. Он способен на большее и может развиваться.

Он выиграл в футболе больше, чем те люди, которые его критикуют. Мы не должны забывать, что он играл в финале ЛЧ, в финале Евро со сборной. Он только что выиграл ЧМ. Он завоевал много титулов в Италии. Выиграл пару трофеев с «МЮ». На молодежном уровне взял кучу медалей. Чего еще вы хотите?" — приводит слова Ибрагимовича BBC.