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Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя
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Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя 

Рамблер 3 часа назад
Фото: соцсети
Рестлерша WWE Шарлотт Флэр (настоящее имя — Эшли Флиер) рассказала, как силиконовые импланты в ее груди «треснули» во время боя и к каким последствиям это привело. Об этом сообщает Meaww.
По словам Флэр, во время боя она получила удар в грудь, и импланты как будто «схлопнулись». Она сделала новую операцию, но через несколько месяцев снова обратилась к врачам из-за непрекращающихся болей.
Медики выяснили, что силикон из лопнувшего импланта растекся» по ее телу.
«Сейчас мне 32 года, а когда мне был 21 год, я хотела грудь. У меня никогда ее не было», — так она объяснила, почему решилась на пластику.
По словам Флэр, проснувшись на следующий день после боя, она обнаружила, что «грудь исчезла».
Позже силикон, плавающий в груди и в подмышках женщины, пришлось вычищать врачам.
Флэр отметила, что медики разрешили ей выйти на ринг 31 июля.
Флэр — рестлер во втором поколении, ее отец также участвовал в спортивных шоу. Она является обладательницей многих рестлерских наград.
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