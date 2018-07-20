Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя

Рестлерша WWE Шарлотт Флэр (настоящее имя — Эшли Флиер) рассказала, как силиконовые импланты в ее груди «треснули» во время боя и к каким последствиям это привело. Об этом сообщает Meaww.

По словам Флэр, во время боя она получила удар в грудь, и импланты как будто «схлопнулись». Она сделала новую операцию, но через несколько месяцев снова обратилась к врачам из-за непрекращающихся болей.

Медики выяснили, что силикон из лопнувшего импланта растекся» по ее телу.

«Сейчас мне 32 года, а когда мне был 21 год, я хотела грудь. У меня никогда ее не было», — так она объяснила, почему решилась на пластику.

По словам Флэр, проснувшись на следующий день после боя, она обнаружила, что «грудь исчезла».

Позже силикон, плавающий в груди и в подмышках женщины, пришлось вычищать врачам.

Флэр отметила, что медики разрешили ей выйти на ринг 31 июля.

Флэр — рестлер во втором поколении, ее отец также участвовал в спортивных шоу. Она является обладательницей многих рестлерских наград.